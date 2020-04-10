42-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова показала свои прелести крупным планом
Как сообщает Politeka.net, знаменитость поделилась новыми видео в социальной сети Instagram.
Анфиса Чехова прославилась своими смелыми образами и отсутствием комплексов. Она не стесняется показать все, чем наградила ее природа, с любых ракурсов. На этот раз ведущая обнажила свои физические достоинства в публичном месте на камеру и выложила это в сториз.
Артистка смогла удержаться, чтобы не показать свой новый образ. Она сняла себя в зеркале лифта, демонстрируя рубашку. В какой-то момент Анфиса Чехова приоткрыла пальто и показала декольте крупным планом так, что можно заменить белое кружевное белье. Затем она показала джинсы, выпятив пятую точку.
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Примечательно, что все это время Анфиса Чехова находится в черной защитной маске. Вероятно, она соблюдает условия карантина и ставит безопасность превыше всего.
Ранее Анфиса Чехова опубликовала фотографии во время занятия йогой. Она занималась в гостиной у себя дома. На некоторых снимках она застыла на диване, а на других - позирует на полу. На одном из снимков телеведущая согнула одну ногу в колене и отвела в сторону, руки при этом держала на уровне груди в молитвенном жесте.
Изюминкой атмосферных кадров стало не столько лицо Анфисы Чеховой, сколько ее идеальная фигура и образ. Знаменитость надела необычный комбинезон из тонкой черной ткани с прозрачными вставками, который выгодно обтянул все ее самые сочные прелести. Стоит отметить, что за всеми действиями актрисы наблюдал домашний любимец - французский бульдог по кличке Картошка.
Напомним, что бессовестная Анфиса Чехова посветила внушительным декольте прямо в камеру: "Сумасшедшая".
Как сообщала Politeka, пышногрудая Чехова показала свои нереальные формы в пикантных позах: "Просто конфетка".
Также Politeka писала, что Анфиса Чехова еле уместила пышные прелести в лифчике: «Горячая, как самса после микроволновки».