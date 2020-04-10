21-летняя модель Леонила Гузь, ставшая "Мисс Украина 2018", покорила дерзким образом

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором позировала в броском и откровенном наряде. Так, Леонила предстала в боди сочного синего оттенка с прозрачными вставками на животе и верхней части груди. При этом заметно, что тонкая полоска плотной ткани еле-еле прикрывает пышный бюст модели. На плечи Гузь накинула короткий пиджак темно-серого цвета, а на ногах у нее кроссовки.

Слегка растрепанная прическа и макияж с акцентом на глаза дополнили образ роковой красотки. Гузь расставила ноги на ширину плеч и кинула дерзкий взгляд в камеру.

"Вот живешь себе спокойно никого не трогаешь, а хотелось бы потрогать 🧟‍♀️", - поделилась своими мыслями звезда.

Поклонники толпами кинулись ставить "лайки" и обсуждать новый лук "Мисс Украина".

"На пенсии после карантина потрогаешь 😂"

"Трогательно💋"

"Шикарная девочка ❤️"

"На грани..."

Ранее мы сообщали, Гузь опубликовала архивное фото с конкурса, в котором предстала в длинном красном платье со вкусным разрезом, обнажившим стройные ножки.

"Какая талия)) 😱😱🤤 Была 🤣", - подписала снимок Гузь, намекая на то, что набрала лишние килограммы во время карантина.

Поклонники утешили модель: "Сексуальная красотка черт..🔥❤️🙌", "Почему "была"? 🤔 Что с ней сейчас не так?", "Красатулечка".

Также мы рассказывали, Леонила удивила фото без штанов. На модели пиджак, который еле-еле касается бедер. Сочные прелести красотки вскружили пользователям голову:

"Красивая и стильная", "Вы одна из самых красивых девушек на этой планете. по-настоящему", "Красивая женщина", - писали в комментариях.

Напомним, бесстыжая Мисс Украина раздвинула ноги и поразила неприличным фото

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