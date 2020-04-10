Популярный украинский ведущий Владимир Остапчук показался в смелом образе
Как сообщает Politeka.net, звезда выложил провокационную фотографию на своей странице в Instagram.
Сейчас в социальной сети набирает популярность так называемый "pillowchallenge". Знаменитости призывают людей оставаться дома во время карантина и показывают, как можно развлекаться - делают себе наряды из подушек и одеял.
Как правило, в челлендже принимают участие только девушки, но эпатажный Владимир Остапчук не сдержался и сам сделал себе платье из синего одеяла. При этом он вызывающе обнажил ногу.
"#pillowchallenge
Где там ваши красные дорожки?)", - поитересовался он в описании.
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На пост оперативно отреагировали как простые украинцы, так и другие знаменитости. Анна Ризатдинова, которую называют фавориткой Влада Ямы на "Танцах со звездами", отметила, что для полноценного образа мужественному Остапчуку не хватает аксессуаров.
Пользователи соцсети не остались в стороне:
"Андре Тан отдыхает ‼️😂👍🎉❗️"; "😂😂😂🔥🔥🔥🔥 Красавчик!!!!!!😍"; "😂😂😂😂 Вова, каблуков и головного убора не хватает. 😅"; "Это уже слишком".
Стоит отметить, что Ранее Ризатдинова и сама присоединилась к челленджу. Она опубликовала снимок, на котором обнажила ноги и прикрила прелести белой подушкой с черной окантовкой и подпоясалась широким ремнем.
Соблазнительный образ дополнили белые туфли на высоком каблуке. Образ понравился многим, включая известную певицу Дашу Астафьеву.
Напомним, любовница Остапчука в смелой позе показала, чем пленила известного красавца.
Как сообщала Politeka, Остапчук вляпался в новый скандал, заговорив о второй половинке.
Также Politeka писала, что Остапчук показал свою новую любовь и осрамился, фото говорит само за себя.