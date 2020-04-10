Популярный украинский ведущий Владимир Остапчук показался в смелом образе

Как сообщает Politeka.net, звезда выложил провокационную фотографию на своей странице в Instagram.

Сейчас в социальной сети набирает популярность так называемый "pillowchallenge". Знаменитости призывают людей оставаться дома во время карантина и показывают, как можно развлекаться - делают себе наряды из подушек и одеял.

Как правило, в челлендже принимают участие только девушки, но эпатажный Владимир Остапчук не сдержался и сам сделал себе платье из синего одеяла. При этом он вызывающе обнажил ногу.

"#pillowchallenge

Где там ваши красные дорожки?)", - поитересовался он в описании.

На пост оперативно отреагировали как простые украинцы, так и другие знаменитости. Анна Ризатдинова, которую называют фавориткой Влада Ямы на "Танцах со звездами", отметила, что для полноценного образа мужественному Остапчуку не хватает аксессуаров.

Пользователи соцсети не остались в стороне:

"Андре Тан отдыхает ‼️😂👍🎉❗️"; "😂😂😂🔥🔥🔥🔥 Красавчик!!!!!!😍"; "😂😂😂😂 Вова, каблуков и головного убора не хватает. 😅"; "Это уже слишком".

Стоит отметить, что Ранее Ризатдинова и сама присоединилась к челленджу. Она опубликовала снимок, на котором обнажила ноги и прикрила прелести белой подушкой с черной окантовкой и подпоясалась широким ремнем.

Соблазнительный образ дополнили белые туфли на высоком каблуке. Образ понравился многим, включая известную певицу Дашу Астафьеву.

Напомним, любовница Остапчука в смелой позе показала, чем пленила известного красавца.

Как сообщала Politeka, Остапчук вляпался в новый скандал, заговорив о второй половинке.

Также Politeka писала, что Остапчук показал свою новую любовь и осрамился, фото говорит само за себя.