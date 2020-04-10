Даша снялась в весенней фотосессии в одном пальто и без белья

Певица, актриса и модель Даша Астафьева показала первые бекстейдж-кадры со съемок в одном пальто

Как известно, Даша старается каждый день пополнять ленту Инстаграм новыми кадрами, а после наступления карантина в разделе Стори певица каждый день старается представлять не только архивные фото, но еще и ряд новых, чтобы привлечь аудиторию к себе, пишет Politeka.

На новых фото в Инстаграм Даша примерила на себя стильное пальто с крошечным геометричным принтом и белым воротом. При этом волосы Даши распущены и слегка вспушены для объема, сама же она позирует в одной верхней одежде и без штанов или блузы.

Дополнила образ певица аккуратныи босоножками белого цвета на тонком каблуке. На втором фото можно также заметить, что Даша также позирует без нижнего белья, спустив пальто с плечь и прикрыв им грудь.

До этого Даша примерила образ соблазнительницы в купальнике, едва прикрывающем формы, черном белье с прозрачными вставками и даже снялась без нижнего белья на балконе, лишь прикрыв грудь.

Также на представленных кадрах Даша успела пошутить об отпуске, показать, как отдыхает в одном черном лифчике, напомнила о тренировках также, представив небольшой ролик с частью своего занятия.

Ранее на новом фото артистка появилась в комнате с панорамными и светлыми окнами. На ней: черная джинсовая юбка и серий свитер, подчеркнувший ее формы. Волосы Даши собраны в высокий тугой пучок, а на ее лице легкий макияж. Сама она смотрит в сторону от объектива с серьезным выражением лица.

«Дикость, когда люди говорят: “Боже всё время голая, всё время с голой жопой.” Очень жаль таких людей, потому что для меня обнаженное тело — это искусство. Это самое искреннее состояние женщины. Я не буду говорить банальных фраз о том, что человек приходит в мир голый. Человек во время самых сокровенных событий голый. Люди это всё оскверняют и, в силу каких-то своих внутренних преломлений, относятся к этому по-другому»», – написала Даша под новым постом.

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