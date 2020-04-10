Известная певица Алина Гросу появилась в дерзком образе рядом с молодым красавцем во время съемок клипа

Алина представила новый ремикс своей песни, удивив крайне пикантными кадрами с поцелуями. Как известно, личная жизнь артистки вызывает у поклонников кучу вопросов, а любопытные пользователи Инстаграм любят всячески приписывать различные отношения звезде, даже несмотря на то, что молодая девушка уже замужем, сообщает Politeka.

В этот раз на новом ролике Алина показала себя в компании красивого мужчины, с которым снялась в клипе "Арестован" и даже примерила несколько стильных нарядов. Причем в подписи певица рассказала, как пережить карантин одной или с любимым:

«Официальный ремикс #АРЕСТОВАН ❤️ А вы как? Чувствуете себя арестованными на самоизоляции?) И как эта изоляция сказывается на вашей семейной жизни (только честно)? Кому-то такое тесное существование открывает 2 дыхание в отношениях🥳🥰, кого-то наоборот, съедает😔, а вы как справляетесь?)

Пусть этот пост будет всем нам в помощь «как пережить и укрепить отношения на карантине»))) советуйте😉 Я начну первая, во время карантина можно заново узнать человека и ещё раз влюбиться🙌🏼 побольше разговаривайте, не проводите много времени в гаджетах, будьте терпеливее, устраивайте второй половине настоящие романтические ужины и свидания (да, на территории квартиры) :) прям при полном параде, с укладкой, макияжем и красивым платьем/костюмом, попробуйте взглянуть на человека по-новому, на отношения по-новому, как будто бы вы только-только познакомились ))

не волнуйтесь, и страсть нахлынет новой волной, и чувства освежатся🤪 а ещё будьте красивыми всегда🙌🏼 пусть иногда сложно успевать и следить за ребятней, и убирать, и готовить (многие скажут, мне легко говорить, так как деток у меня своих ещё нет) но в любом случае, мужчины любят глазами.

Вместо старого халата, можно надеть симпатичное домашнее платье или шортики :) вместо жирной котлетки и оливье, есть полезную еду 🤪 поддерживать себя в форме, заниматься спортом и вместо просмотра очередного сериала - общие занятия вместе)) семейно или только с мужем:) фантазируйте и наслаждайтесь моментом, пока у всех у нас есть столько времени друг для друга❤️», - написала Алина под новым роликом.

Ранее мы сообщали, что известная украинская певица Алина Гросу показала ролик в Инстаграм.

На кадрах Гросу позирует в красном пиджаке или чем-то подобном. Она сидит на стуле за пианино. Образ Алина дополнила украшениями на шее и руке, а также распущенными волосами. Певица рассказала, чем можно заниматься во время карантина в Украине.

Напомним, Гросу засветилась с женатым красавчиком на вечеринке, кадры облетели сеть

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