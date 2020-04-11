Популярная украинская певица Светлана Лобода порадовала фанатов снимком в одном боди, сделанном на отдыхе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Давай помечтаем....когда закончится карантин и откроют границы , чего бы тебе хотелось больше всего?я хочу увидеть море 🧜‍♀️🏝а ты? пиши.прогнозируем себя», - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Лобода позирует в одном боди сидя на пляже, расставив ноги до неприличия. Это стало причиной бурных комментариев со стороны поклонников.

«Ух какая», «купальник обалденный», «И я хочу на моречко😭», «Хочу выйти на улицу и погулять по городу», «сочная», - пишут они.

До этого мы писали, что певица Светлана Лобода показала лучшие кадры из совместных фотосессий с дочерью за прошедшие года.

В этот раз знаменитая артистка решила представить в разделе Стори в социальной сети Инстаграм подборку кадров со старшей дочерью Евангелиной. Сделала это артистка для того, чтобы поздравить таким образом свою дочь с праздником - девочка праздновала день рождения девятого апреля.

На серии кадров звезда появилась в разных образах, нарядах и даже с разными прическами. Светлана появилась на летнем фото в коротеньких шортах и телесного цвета футболке, затем звезда показала архивный кадр, сделанный несколько лет тому назад во время празднования Нового года. Певица появилась вместе с Евой в изящных платьях, позируя на ступеньках.

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