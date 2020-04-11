Популярная украинская певица Светлана Лобода порадовала фанатов снимком в одном боди, сделанном на отдыхе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Давай помечтаем....когда закончится карантин и откроют границы , чего бы тебе хотелось больше всего?я хочу увидеть море 🧜‍♀️🏝а ты? пиши.прогнозируем себя», - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Лобода позирует в одном боди сидя на пляже, расставив ноги до неприличия. Это стало причиной  бурных комментариев со стороны поклонников.

Популярные статьи сейчас

Страстная Эби Рэтчфорд сверкнула пышными формами в крохотном бикини: так выглядит наслаждение

Танки под Черниговом, армия поднята по тревоге: кадры с места масштабного ЧП

В Харькове молодой отец забрался с новорожденным на крышу многоэтажки: "карантин довел"

Сокращение зарплат, предупреждение о введении ЧП и новый курс доллара – главное за ночь
Показать еще

«Ух какая», «купальник обалденный», «И я хочу на моречко😭», «Хочу выйти на улицу и погулять по городу», «сочная», - пишут они.

До этого мы писали, что певица Светлана Лобода показала лучшие кадры из совместных фотосессий с дочерью за прошедшие года.

В этот раз знаменитая артистка решила представить в разделе Стори в социальной сети Инстаграм подборку кадров со старшей дочерью Евангелиной. Сделала это артистка для того, чтобы поздравить таким образом свою дочь с праздником - девочка праздновала день рождения девятого апреля.

На серии кадров звезда появилась в разных образах, нарядах и даже с разными прическами. Светлана появилась на летнем фото в коротеньких шортах и телесного цвета футболке, затем звезда показала архивный кадр, сделанный несколько лет тому назад во время празднования Нового года. Певица появилась вместе с Евой в изящных платьях, позируя на ступеньках.

Remote file

Напомним, Лобода решилась на кардинальную смену имиджа, фото взорвало сеть

Как сообщала Politeka, Лобода засветила лишнее, хвастаясь формами без фотошопа

Также Politeka писала, что Лобода в тоненьком топе не удержалась от шальных танцев