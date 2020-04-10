Популярная украинская певица Надежда Мейхер в свой день рождения устроила соблазнительные танцы в откровенном наряде

Известной певице, прославившейся благодаря группе «ВИА Гра», 10 апреля исполняется 38 лет. По этому случаю Мейхер опубликовала в своем Инстаграм милое архивное фото, а еще показала поклонникам, как развлекается дома, сообщает Politeka.net.

В разделе Сториз на странице певицы в Инстаграм появилось видео, в котором Мейхер показала свой откровенный танец перед зеркалом. Для этого «перфоманса» певица выбрала длинное шелковое платье глубокого фиолетового цвета. Глубокое декольте не могло не привлечь к себе внимание.

На кадрах Мейхер чувственно танцует под музыку, то и дело поворачиваясь к зрителям спиной и демонстрируя свою пятую точку, или наоборот изгибаясь и выставляя перед камерой свою пышную грудь. Судя по кадрам, певица предусмотрительно «забыла» надеть под платье нижнее белье.

До этого мы также писали о том, что Мейхер поразила признанием в своем Инстаграм.

«Plans for future...Особенно интересно строить планы в неизвестное будущее. Это необходимо, но без особых надежд... Это важно , но без зациклинности на них. Это нужно, но без страха « а вдруг не...» Планы и возможные действия—внутренние , внешние... С любовью, с глубоким ощущением, что уже всё случилось так, как этого хотите ВЫ...И внутренне проигрывать этот сценарий, по мере возможности, со страстью, с любовью к своему делу, к своей МЕЧТЕ…» - говорилось в сообщении.

Напомним, жгучая Мейхер показала внушительные «дары природы» в наряде с декольте.

Как сообщала Politeka, босоногая Мейхер в соблазнительной позе выставила напоказ свои таланты.

Также Politeka писала, что роскошная Надежда Мейхер рискнула показать себя без макияжа.