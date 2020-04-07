Украинская исполнительница Надежда Мейхер, которая раньше входила в группу ВИА-Гра, поразила признанием

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Plans for future...Особенно интересно строить планы в неизвестное будущее. Это необходимо, но без особых надежд... Это важно , но без зациклинности на них. Это нужно, но без страха « а вдруг не...» Планы и возможные действия—внутренние , внешние... С любовью, с глубоким ощущением, что уже всё случилось так, как этого хотите ВЫ...И внутренне проигрывать этот сценарий, по мере возможности, со страстью, с любовью к своему делу, к своей МЕЧТЕ…» - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Мейхер загадочно улыбается на камеру во время работы у себя в цехе по шитью одежды.

«Лучезарная», «Надя, ты с каждым годом все прекрасней», «твоя улыбка просто сводит с ума», «ты ангел просто!», «вот это настоящая красота», «красотка», «Вы очень красивая прекрасная», «невероятная красотка», - пишут они.

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На фото Мейхер позирует в пижаме, возможно платье, и плаще, которое свисает с нее. Надежда сидела на стуле и задрала ноги, таким образом показывая их полностью. Видно, что белье певица решила не надевать. На фоне ничего не видно, кроме тканевой шторы. Волосы у Грановской были длинными и распущенными.

Фанаты успели поставить более двух тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Мега-сильно", "На Ахматову смахивает", "Браво", "Без вздоха", "прослеживается драма,грусть, глубина, волнение,и конечно же душевность!!! Любовь к жизни у вас не имеет границ. Здоровья! Вдохновляют такие люди ,как вы ,это ОЧЕНЬ ПРЕКРАСНО!!!", "Надежда замечательно!) А по-вашему какая бы песня из группы подошла бы к этому стиху?))".

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