Известная украинская певица Надежда Мейхер-Грановская показала новое соблазнительное фото в Инстаграм
На фото Мейхер позирует в пижаме, возможно платье, и плаще, которое свисает с нее. Надежда сидела на стуле и задрала ноги, таким образом показывая их полностью. Видно, что белье певица решила не надевать. На фоне ничего не видно, кроме тканевой шторы. Волосы у Грановской были длинными и распущенными. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты успели поставить более двух тысяч лайков и написали несколько комментариев:
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"Мега-сильно", "На Ахматову смахивает", "Браво", "Без вздоха", "прослеживается драма,грусть, глубина, волнение,и конечно же душевность!!! Любовь к жизни у вас не имеет границ. Здоровья! Вдохновляют такие люди ,как вы ,это ОЧЕНЬ ПРЕКРАСНО!!!", "Надежда замечательно!) А по-вашему какая бы песня из группы подошла бы к этому стиху?))".
Ранее мы сообщали, что Популярная украинская исполнительница Надежда Мейхер, которая раньше входила в группу «ВИА Гра», показала точеную фигуру в платье с декольте.
Так, певица позирует в бежевом платье с вырезом, поверх которого наброшена элегантная накидка. При этом Мейхер решил придержать верхнюю одежду, подчеркнув внушительные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
Напомним, роскошная Мехер показала «близняшек» в платье с вырезом»
А еще Politeka писала, что жгучая Надя Мейхер рискнула показать себя без косметики
Также Politeka сообщала, что знойная Мейхер показала "дары природы" в огромном декольте