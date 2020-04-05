Известная украинская певица Надежда Мейхер-Грановская показала новое соблазнительное фото в Инстаграм

На фото Мейхер позирует в пижаме, возможно платье, и плаще, которое свисает с нее. Надежда сидела на стуле и задрала ноги, таким образом показывая их полностью. Видно, что белье певица решила не надевать. На фоне ничего не видно, кроме тканевой шторы. Волосы у Грановской были длинными и распущенными. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели поставить более двух тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Мега-сильно", "На Ахматову смахивает", "Браво", "Без вздоха", "прослеживается драма,грусть, глубина, волнение,и конечно же душевность!!! Любовь к жизни у вас не имеет границ. Здоровья! Вдохновляют такие люди ,как вы ,это ОЧЕНЬ ПРЕКРАСНО!!!", "Надежда замечательно!) А по-вашему какая бы песня из группы подошла бы к этому стиху?))".

Ранее мы сообщали, что Популярная украинская исполнительница Надежда Мейхер, которая раньше входила в группу «ВИА Гра», показала точеную фигуру в платье с декольте.

Так, певица позирует в бежевом платье с вырезом, поверх которого наброшена элегантная накидка. При этом Мейхер решил придержать верхнюю одежду, подчеркнув внушительные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

Напомним, роскошная Мехер показала «близняшек» в платье с вырезом»

А еще Politeka писала, что жгучая Надя Мейхер рискнула показать себя без косметики

Также Politeka сообщала, что знойная Мейхер показала "дары природы" в огромном декольте



