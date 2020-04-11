Звезды студии «Квартал 95» показали себя в соблазнительных образах и вспомнили о том, чем занимались до карантина

Сегодня, когда все украинцы вынуждены сидеть дома на карантине, многие начали скучать за своей работой и общением с коллегами. Не исключением стали и красотки из «Женского Квартала». Как сообщает Politeka.net, артистка Ольга Жуковцова-Кияшко решила напомнить своим напарницам по сцене, как весело они проводили время на работе.

Так, в разделе Сториз юмористка поделилась совместным фото с Александрой Машлятиной, Лерой Товстолес и Ириной Сопонару. На фото девушки позируют в соблазнительных костюмах пожарной, медсестры, строгой учительницы и служанки. Судя по всему, наряды были нужны им для какого-то шуточного номера.

«Когда-то мы ходили на работу», - напомнила коллегам Жуковцова-Кияшко.

Девушки не смогли ей ответить, ведь в Сториз нет такой возможности, однако Сопонару также разместила у себя этот пост.

До этого мы писали о том, что Лера Товстолес из «Женского квартала» поделилась новым фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в вызывающем образе. Лера выбрала необычный наряд ради жаркого кадра: на ней штаны из прозрачной ткани, украшенные вышивкой, а также черный пиджак и босоножки на высоком каблуке.

Девушка позировала, повернувшись к камере спиной, задрав ногу и согнув ее в колене, а также кинув дерзкий взгляд через плечо. При этом Лера "смачно" подмигнула, открыв рот в широкой улыбке. Яркий макияж и прическу с кудрями дополнили эффектный образ сердцеедки.

Напомним, знойная звезда "Квартал 95" задрала ногу в прозрачных штанах.

Как сообщала Politeka, знойная брюнетка из "Квартал 95" пленила вкусным декольте.

Также Politeka писала, что звезда «Квартала 95» в одном белье устроила жаркие танцы на камеру.