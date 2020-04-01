24-летняя украинская модель и юмористка Лера Товстолес, участница "Женского квартала", взвыла от скуки на карантине и рассказала о планах после изоляции

Как передает Politeka.net, красотка поделилась новым фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в вызывающем образе. Лера выбрала необычный наряд ради жаркого кадра: на ней штаны из прозрачной ткани, украшенные вышивкой, а также черный пиджак и босоножки на высоком каблуке.

Девушка позировала, повернувшись к камере спиной, задрав ногу и согнув ее в колене, а также кинув дерзкий взгляд через плечо. При этом Лера "смачно" подмигнула, открыв рот в широкой улыбке. Яркий макияж и прическу с кудрями дополнили эффектный образ сердцеедки.

Лера сообщила, что собралась на тусовку в честь своего дня рождения - конечно же, после окончания карантина.

"Вы помните меня такой ?) Я уже нет ) Этот крутой лук от @kolosova_creative 😍

Хочется поднять и себе и вам настроение и узнать, что первым делом сделаете по окончанию карантина ? Я соберу тусовку в честь своего 25-летия. И интересно, сколько вы на меня подписаны ?) давно ли следите за моей страничкой? Обещаю подписаться на всех, кто больше 5-ти лет 💔🙆🏼‍♀️", - поделилась юмористка.

Поклонники принялись вспоминать, как давно "следят" за Лерой, при этом не забывая нахваливать девушку за красоту и талант.

"С 2012? Или 2013? 😱 Блин, Лераааа, ты тогда ещё в школе училась 🤯😂"

"5 лет точно!) с времён ЛС и 180. Я своему товарищу сказал ещё что из всех девочек, а все реально классные, - факт! Стоит обратить внимание на тебя и что то мне подсказывает что оказался прав) хотя девочки тоже молодцы)"

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