Даша Астафьева превратилась в соблазнительную «зайку» ради стильного фото

Популярная певица и актриса продолжает регулярно радовать своих поклонников обновлениями странички в Инстаграм. Как сообщает Politeka.net, на этот раз звезда поделилась своим новым снимком в оригинальном образе.

На фото Астафьева позирует в ярко-желтой мини-юбке и черной кофте из латекса с рукавами в виде прозрачной сетки. Кофта артистки чем-то напоминает корсет с глубоким вырезом, выгодно подчеркивающим формы певицы.

Астафьева также дополнила снимок оригинальной деталью, добавив себе в редакторе черную маску зайчика. На фото она демонстрирует на камеру свои руки с аккуратным маникюром.

Поклонники певицы тут же принялись комментировать снимок.

«Даша, остановитесь!! Сейчас не время показывать женщинам свой свежий маникюр», «Я зову тебя зайчик», «Любимый зайка», «Просто глаз не оторвать», «Какая красота», «Ах ты моя! Любимый плей бойчик», - пишут люди.

Ранее мы писали о том, что Даша Астафьева часто экспериментирует со стилем и образами. На этот раз она порадовала пользователей соцсети загадочными снимками. Исполнительница нарядилась в матово-черную кофту, которая идеально подошла под цвет ее волос.

Но куда больше одежды привлекают внимание позы Астафьевой. На первом снимке она вытянула губы, как будто для поцелуя, приоткрыв рот, а руками изобразила пистолет. "Вооружена", - подписала фото певица.

Напомним, Астафьева потрясла прелестями на камеру в соблазнительных позах: "Просьба не повторять".

Как сообщала Politeka, Астафьева приоткрыла рот и взбудоражила пленительным жестом.

Также Politeka писала, что Астафьева посветила прелестями, оставшись без белья: "Опасная, чертовка!".