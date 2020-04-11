Меган Маркл переосмыслила свое поведение и решила помириться с Кейт Миддлтон

После неожиданного «побега» из Лондона и переезда на другой материк у жены принца Гарри появилось время обдумать свое поведение с королевской семьей. Сейчас бывшие герцог и герцогиня Сассекские с их сыном Арчи находятся на самоизоляции в своем доме в США. Близкая подруга Маркл рассказала о том, что в эти дни бывшая герцогиня много думала о своей жизни в Лондоне и решила, что хотела бы помириться с родственниками мужа.

Маркл сама сделала первый шаг к примирению и попросила прощения у Кейт Миддлтон за все возникавшие между ними разногласия. По словам подруги, Меган воспринимала жену принца Уильяма как соперницу несмотря на то, что та пыталась помочь ей освоиться в ее новой жизни. Сейчас Маркл сильно жалеет об этом.

Впрочем, пока неизвестно, как Миддлтон восприняла попытку Маркл помириться, и готова ли она работать над восстановлением отношений.

Ранее СМИ писали о том, что в последний раз, когда жены британских принцев столкнулись в больная они решили демонстративно игнорировать друг друга и даже не встречались взглядами. Слухи о вражде между Кейт Миддлтон и Меган Маркл появились почти сразу после свадьбы последней с принцем Гарри и не утихали до самого побега пары из Лондона.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри раскрыли главную тайну о своем сыне.

Как сообщала Politeka, Меган Маркл оказалась не той, за кого себя выдает, документ слили в сеть: "до сих пор числится...".

Также Politeka писала, что Меган Маркл раздавлена, бегство из дворца обернулось новыми проблемами.