Популярная певица Надя Дорофеева раскрыла все секреты их личной жизни с Владимиром Дантесом

Об этом звезда рассказала в интервью телеведущей Насте Ивлеевой, которая на карантине устраивает прямые эфиры с различными звездами, передает Politeka.net.

Сперва Надя Дорофеева призналась, почему после свадьбы она не взяла фамилию своего супруга.

«Мы расписались, но я не взяла его фамилию. Мы до свадьбы это даже не обсуждали. У Вовы настоящая фамилия Гудок, и если в паспорте он сменит ее на Дантес, то я сразу возьму его фамилию», – откровенно рассказала украинская певица.

Через время Надежда Дорофеева рассказывала, как у них завязывались отношения с Владимиром Дантесом и раскрыла некоторые подробности их личной жизни.

«Когда у нас начались с Вовой отношения, мои продюсеры за меня очень переживали. Мы не афишировали отношения три года. Через месяц после начала наших отношений произошла такая история. Меня Потап спросил: «Ты так много чихаешь, наверное, много сексом на балконе занимаешься». И за день до этого мы реально занимались сексом на балконе», - добавила певица, ошарашив в эфире телеведущую Настю Ивлееву.

Ранее мы рассказывали о том, что Надя Дорофеева и Владимир Дантес пошалили в спальне и сняли это на видео.

Вся съемка прошла в мягких пастельных тонах. Сначала на видео появляется Дорофеева в голубом платье, которое подчеркивает каждый изгиб ее идеальной фигуры.

При этом Дантес разодетый в черный классический костюм, который ему к лицу, сидит на стуле и все снимает. Певица подходит к Дантесу и танцует перед ним жаркий танец.

Напомним, что игривая Дорофеева посветила упругими прелестями в смелом декольте.

Politeka сообщала, что Дорофеева похвасталась прической в нежном образе.

Также Politeka писала, что Дорофеева задрала платье, сверкнув прелестями перед Позитивом.