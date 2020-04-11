Актриса Лера Товстолес, которая выступает в «Женском квартале» отмечает день рождения

Сегодня, 11 апреля, девушке исполняется 25 лет, о чем она поспешила сообщить своим поклонникам в Инстаграм, передает Politeka.net.

В микроблоге Лера похвасталась, что одним из подарков стала домашняя фотосессия, кадрами которой она поделилась в сети.

На снимке актриса присела в провокационной позе, засветив свои ягодицы в ультра короткой юбке. Видно, что у девушки игривое настроение, она высунула язык и смотрит в кадр. Фотография сделана в гардеробной, среди множества одежды.

В комментариях пользователи сети поздравляют красотку и передают ей свои пожелания.

«Игривая кошка», «Полвекааааааа!🥳🥳🥳 Поздравляю, детка! Новых свершений и счааааастьяяя💜💜», «С днём рождения!Пусть этот год запомнится не только карантином, а ещё миллионом подписчиков! Вы,обязательно, придумаете что-то креативное (как это фото) для этого. Пусть у вас все получится!🌹🌹🌹», «Невероятная умница и красавица! С Днём Рождения 🔥🔥🔥 желаю хватать мечты и не отпускать 😘», - пишут люди.

Ранее мы писали о том, что Валерия очень часто публикует фотографии в спортивной одежде, поскольку спорт является для звезды неотъемлемой частью ее жизни. Так, недавно Товстолес поделилась снимком в розовом топе с надписью Nike, а также в черных полупрозрачных обтягивающих лосинах. Лера продемонстрировала фигуру без изъянов: тонкую талию, упругий пресс и стройные ножки. Завершили ее образ белые носки с надписями.

Артистка позировала на коврике, лежащем на полу в спортивном зале.

Напомним, что Валерия Товстолес засветила лишнее, задрав гольф: "Остановите ее".

Ранее Politeka сообщала, что эффектная блондинка из "Квартал 95" поразила изменениями во внешности: "не узнать".

Также Politeka писала, что Валерия Товстолес впихнула роскошные формы в узкий топ: "без изъянов".