Популярная российская актриса Светлана Ходченкова продолжает поддерживать связь с фанатами в условиях карантина

Об этом пишет Politeka.net.

Новое яркое фото, которое свело с ума поклонников, звезда опубликовала в своем личном микроблоге Instagram.

На новом снимке звезда фильмов "Квартал 95" позирует на фоне окна, в котором видны соседние многоэтажки.

Российская актриса Светлана Ходченкова ничего не придумала лучше, как снять всю одежду и позировать на камеру в одном прозрачном халате.

"Ленивое утро", - подписала яркий снимок звезда фильмов "Квартал 95" в своем личном микроблоге.

Поклонникам понравился такой перфоманс от актрисы и они засыпали ее десятками позитивных комментариев под публикацией в Instagram.

"Куда пошла? Там нет выхода", "Красавица!", "Эталон женской красоты", "Все прекрасно в этом фото", "Это бомба!", "Просто королева", "Хорошая квартирка. Хозяйка еще лучше", "Пошла будить?", "Шикарный вид", - поддержали ее фанаты под ярким снимком.

Ранее мы сообщали о том, что популярная российская актриса Светлана Ходченкова потрясла необычным фото, вернее необычным ракурсом.

Звезда фильмов "Квартал 95" будто бы смотрит в объектив через лампу. При этом сидит, согнув и прижав к груди ноги. Ходченкова приспустила рубашку на плечи и кинула дерзкий взгляд.

«Когда на 10й день карантина начинаешь обниматься с коленями», «Светлана ну нельзя быть на свете как красивой такой», «Колени можно трогать. Как там врачи говорят. Главное не трогать лицо. Хотя не уточнили чье», - пишут в комментариях многочисленные поклонники актрисы.

Напомним, звезда фильмов «Квартал 95» взбудоражила интимным видео с коллегой, сеть кипит: «Она безумна».

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