Для мужчины дочка – это маленькая принцесса, которая умеет вертеть ним, как хочет. Большинство звездных пап – не исключение

Politeka.net собрала самые яркие фото звездных отцов с их дочками – взрослыми и маленькими.

Украинский телеведущий Владимир Остапчук, несмотря на развод с женой, пытается проводить время с детьми. Его дочка очень похожа на экс-жену Остапчука, но цветом волос пошла в папу. Судя по фото в Инстаграм, Владимир умеет проводить время с детьми с фантазией.

У звезды «Квартал 95» Евгения Кошевого две дочки. Старшая Варвара идет по стопам отца, пробуя себя в шоу-бизнесе. Она участвовала в шоу «Голос», «Рассмеши комика», а также принимала участие в съемках «Лиги смеха». Младшая Серафима пока еще маленькая, но не исключено, что и она свяжет свою жизнь с творчеством.

У певца и комика Александра Реввы, который выступает под псевдонимом Артур Пирожков, тоже растет две красавицы. Уже сегодня за Алисой и Амели пристально следят фанаты звездного папы. Стоит отметить, что обе дочки очень похожи на Александра, но старшая вообще его копия.

У российского певца Сергея Лазарева недавно родилась дочка Анна. Несмотря на то, что он долго скрывал этот факт, сегодня он с удовольствием делится фотографиями с ней.

Мало кто знает, что у 41-летнего Ивана Урганта есть две дочки – Нина и Валерия. Кроме этого, у его второй жены есть двое детей от первого брака.

Напомним, что красавицу-дочь Артура Пирожкова застали за интересным занятием, видео: "Серьезная мадам".

Как сообщала Politeka, Остапчук без одежды взбудоражил внешним видом, Ризатдинова не сдержалась: «Это уже слишком».

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