Зірка «Кварталу 95» Євген Кошовий розповів про те, як сильно злякався за свою дочку Варвару

7 квітня популярний російський гуморист, а з недавніх пір ще і художній керівник студії «Квартал 95» Євген Кошовий святкує своє 37-річчя. За традицією студії напередодні свята артист відповів на питання про свої найбільш пам'ятні «перші» і «останні» рази.

Так, відповідаючи на питання, Кошовий зізнався, коли вперше злякався за свою дочку Варвару. За словами артиста, це сталося, коли дівчина впустила на себе пенал у ванній.

«Коли Варі було від сили п'ять років, і вона впустила на себе у ванній неприкрученный пенал з усім вмістом. Була секундна тиша, за час якої я б точно посивів, якщо б у мене було волосся. Пам'ятаю, що серце калатало так, як ніколи ще в житті», - зізнався Кошовий.

Він також згадав останній раз, коли отримав пораду від нинішнього президента України і за сумісництвом свого кращого друга Володимира Зеленського. За словами Кошового, вони періодично телефонують і під час цих розмов він часто просить у Зеленського ради.

«Крайній раз Вова радив мені не нервувати так сильно через концерти (це ще було напередодні зйомок минулого «Вечірнього Кварталу»). А я ж переживаю за кожен концерт. Адже раніше, багато років все було на ньому, а тепер все змінилося…», - розповів артист.

Він також згадав, коли в останній раз був у рідному місті Луганськ. За словами гумориста, це було в середині квітня 2014 року, коли війна на Донбасі тільки починалася. Тоді ж Кошовий в останній раз бачив свого батька.

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