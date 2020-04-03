Дружина російського коміка і співака Олександра Ревви (Артура Пирожкова), 37-річна Анжеліка Ревва показала дочку

Зараз у багатьох країнах введений карантин, однією з вимог є самоізоляція, передає Politeka.net.

У школах скасували заняття, через що дітям доводиться вчитися в режимі онлайн. Поповнювати знання таким способом вирішила і дочка Ревви, Амелі.

Анжеліка опублікувала відео, на якому дитина вчить англійську мову. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки). Дівчинка зробила довгий хвіст і светр в оленях.

"Як справи з вашим online навчанням, дорогі мої? Цікаво все! Пишіть, як ви справляєтеся? Цікаві допоміжні курси, книги, заняття, які допомагають у розвитку дітей вдома. Стільки ресурсів безкоштовних зараз, за що низький уклін всім, хто відкрив свої обійми для полегшення ситуації...", - написала Анжеліка.

За годину пост зібрав понад 12 тисяч переглядів.

"Кнопочка розумна )", "Яка розумниця👍, так уважно слухає!!🤗", "Така серйозна! Молодець! Розумниця! 😍 Мені особисто подобається онлайн навчання,дитина відповідально ставиться до обіду вона зайнята! Це краще,ніж взагалі нічого...", "Дякую за наводку! Будемо дивитися!", "І у нас все теж саме з 8 ранку до 5 вечора, у онлайн з професорами) працюють))", "О, яка гарна вимова у вчителя. Профі! 🌸", "Яка серйозна мадам🤗", "Нам школа все організувала. Вчимося з ранку до вечора )", "Дуже серйозна учениця👸Молодець", - написли користувачі мережі.

Нагадаємо, Амелі Ревва умилила публіку витівкою.

На ролику шестирічна дівчинка стояла біля моря в спортивних штанях і толстовці.

Дівчинка імітувала спів оперних співаків, після чого повернулася до мами зі словами: «Мам, кішка в шоці».

Нагадаємо, що молодша дочка Артура Пирожкова вразила дорослої витівкою, мама не стрималася: "Ділова ковбаса!".

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