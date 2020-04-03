Дружина російського коміка і співака Олександра Ревви (Артура Пирожкова), 37-річна Анжеліка Ревва показала дочку 

Зараз у багатьох країнах введений карантин, однією з вимог є самоізоляція, передає Politeka.net

У школах скасували заняття, через що дітям доводиться вчитися в режимі онлайн. Поповнювати знання таким способом вирішила і дочка Ревви, Амелі. 

Анжеліка опублікувала відео, на якому дитина вчить англійську мову. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки). Дівчинка зробила довгий хвіст і светр в оленях. 

"Як справи з вашим online навчанням, дорогі мої? Цікаво все! Пишіть, як ви справляєтеся? Цікаві допоміжні курси, книги, заняття, які допомагають у розвитку дітей вдома. Стільки ресурсів безкоштовних зараз, за що низький уклін всім, хто відкрив свої обійми для полегшення ситуації...", - написала Анжеліка. 

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За годину пост зібрав понад 12 тисяч переглядів. 

"Кнопочка розумна )", "Яка розумниця👍, так уважно слухає!!🤗", "Така серйозна! Молодець! Розумниця! 😍 Мені особисто подобається онлайн навчання,дитина відповідально ставиться до обіду вона зайнята! Це краще,ніж взагалі нічого...", "Дякую за наводку! Будемо дивитися!", "І у нас все теж саме з 8 ранку до 5 вечора, у онлайн з професорами) працюють))", "О, яка гарна вимова у вчителя. Профі! 🌸", "Яка серйозна мадам🤗", "Нам школа все організувала. Вчимося з ранку до вечора )", "Дуже серйозна учениця👸Молодець", - написли користувачі мережі.

Нагадаємо, Амелі Ревва умилила публіку витівкою. 

На ролику шестирічна дівчинка стояла біля моря в спортивних штанях і толстовці.

Дівчинка імітувала спів оперних співаків, після чого повернулася до мами зі словами: «Мам, кішка в шоці».

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Как обстоят дела с вашим online обучением, дорогие мои? Интересно всё! Пишите, как вы справляетесь? Интересные вспомогательные курсы, книги, занятия, которые помогают в развитии детей дома. Столько ресурсов бесплатных сейчас, за что низкий поклон всем, кто открыл свои объятия для облегчения ситуации.. это для многих глоток воздуха..со мной, например, поделились ссылкой, что цирк Du Soleil будет вести трансляцию сегодня, а это очень много положительных и красивых эмоций!!! Вместе мы сила!!! Никаких страхов!!! Никаких отрицательных эмоций!! Улыбайтесь и говорите друг другу слова любви!!! Запомните, все будет ХОРОШО!!! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ #оставайтесьдома 🙏🏼

A post shared by A N G E L I K A R E V V A (@angelikarevva) on

Нагадаємо, що молодша дочка Артура Пирожкова вразила дорослої витівкою, мама не стрималася: "Ділова ковбаса!".

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