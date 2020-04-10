Популярний український ведучий Володимир Остапчук здався в сміливому образі
Як повідомляє Politeka.net, зірка виклав провокаційну фотографію на своїй сторінці в Instagram.
Зараз у соціальній мережі набирає популярність так званий "pillowchallenge". Знаменитості закликають людей залишатися вдома під час карантину і показують, як можна розважатися - роблять собі вбрання з подушок і ковдр.
Як правило, у челенджі приймають участь тільки дівчата, але епатажний Володимир Остапчук не стримався і сам зробив собі сукні з синього ковдри. При цьому він зухвало оголив ногу.
"#pillowchallenge
Де там ваші червоні доріжки?)", - поитересовался він в описі.
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На пост оперативно відреагували як пересічні українці, так і інші знаменитості. Ганна Різатдінова, яку називають фавориткою Влада Ями на "Танцях з зірками", зазначила, що для повноцінного способу мужньому Остапчуку не вистачає аксесуарів.
Користувачі соцмережі не залишилися осторонь:
"Андре Тан відпочиває ‼️😂👍🎉❗️"; "😂😂😂🔥🔥🔥🔥 Красень!!!!!!😍"; "😂😂😂😂 Вова, каблуків і головного убору не вистачає. 😅"; "Це вже занадто".
Варто відзначити, що Раніше Різатдінова і сама приєдналася до челленджу. Вона опублікувала знімок, на якому оголила ноги і прикрила принади білої подушкою з чорною окантовкою й підперезалася широким ременем.
Спокусливий образ доповнили білі туфлі на високих підборах. Образ сподобався багатьом, включаючи відому співачку Дашу Астаф'єву.
Нагадаємо, коханка Остапчука в сміливої позі показала, чим полонила відомого красеня.
Як повідомляла Politeka, Остапчук вляпався у новий скандал, заговоривши про другій половинці.
Також Politeka писала, що Остапчук показав свою нову любов і осоромився, фото говорить саме за себе.