Сыновья - это настоящая радость для матерей, их главная защита
Politeka.net собрала самые яркие фото звездных мам с их сыновьями.
Украинская певица Джамала беременна во второй раз. Сейчас же она воспитывает сына Эмира, который как две капли воды похож на звездную мать.
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Экс-ВИА Гра Анна Седокова в свои 37 лет - мать троих детей. Трехлетний Гектор сегодня является главной звездой Инстаграма мамы. Стоит отметить, что звездный сын очень похож на Седокову.
У Аллы Пугачевой на старости лет появилось сразу двое детей – Лиза и Гарри. Маленький Гарри очень похож на мужа примадонны Максима Галкина. Он растет очень талантливым мальчиком.
У телеведущей Регины Тодоренко в браке с певцом Владом Топаловым родился сын Михаил, которого они часто называют Майклом. Несмотря на загруженный график звезды, она старается проводить время с ребенком. По фото малыша не совсем понятно, на кого он похож.
Сын дочки Михаила Добкина Аллы еще совсем маленький. Судя по Инстаграму Алла проводят с ним много времени и берет с собой на отдых.
У актрисы Ксении Мишиной, которая прославилась после победы в шоу «Танцы со звездами», подрастает сын Платон. Недавно актриса разрешила ему покрасить волосы в экстремальный цвет.
Напомним, что Тодоренко опозорилась, скопировав образ модной дивы: "Сама ничего не может".
Как сообщала Politeka, Ксения Мишина из "Танців з зірками" вышла на связь после долгого молчания и удивила внешностью: "Я просто обязана...".
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