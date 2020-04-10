30-річна українська співачка, переможниця шоу "Танці з зірками 2019" Ксенія Мішина потрясла свіжим фото після того, як майже тиждень не виходила на зв'язок з публікою

Як передає Politeka.net, артистка опублікувала новий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала крупним планом у чорній маєчці.

Дівчина позувала, піднявши праву руку з жестом "окей", з широкою посмішкою, яка обеззброє будь-якого. Ксенія розпустила волосся і нанесла помітний макіяж з акцентом на очі.

"Вперше за довгий час я відчула незалежність від соціальних мереж. Причому у мене з'явилося бажання зовсім не заходити сюди і не брати участь у всьому цьому інфопотоці чого завгодно, на будь-який смак, де всі намагаються бути максимально цікавими, продуктивними та діяльними ... ( я з хорошим акцентом). Але все ж я просто зобов'язана написати цей пост і запустити особистий меседж про те, що все буде ГАРАЗД, все буде добре ) 😂😂😂", - поділилася актриса.

Шанувальники зраділи, що Мішина "знайшлася" і щедро віддячили кумира компліментами.

"Немає слів🙈 найкрасивіша акторка України!😍❤"

"Ви тут на себе не схожа😊"

"Занадто ідеальна 😍"

"Такі мініатюрні пальчики..."

"Красива як захід 😍"

Раніше ми повідомляли, Ксенія здивувала меланхолійним чорно-білим фото. Дівчина позувала в півоберта, кинувши сумно-задумливий погляд через плече. При цьому вона доторкнулася пальцями підборіддя і відкрила рот.

"Пам'ятаєте фразу: «Один за всіх і всі за одного»? Ми з Вами єдиний організм... Тільки з абсолютно різними долями і дорогами", - поділилася зірка своїми думками.

Нагадаємо, що Мішина Ксенія розбурхала розкішними формами: «Голівуд відпочиває».

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