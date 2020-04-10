Регіна Тодоренко показала себе в кардиналньо новому іміджі, здивувавши видом в білосніжній сукні

цього разу зірка приміряла на себе спокусливий образ в стилі кабаре-діви і похвалилася не тільки яскравим макіяжем, але і стильною зачіскою. Схоже, зірка не дивлячись на заборону, вирішила продовжувати брати участь в зйомках і працювати навіть в режимі карантину, пише Рoliteka.net.

Так, цього разу зірка з'явилася перед шанувальниками в білому обтягуючому платті довжини міді, яке ідеально підкреслює її струнку фігуру. Сам наряд доповнює геометричний виріз і рукави-буф. Доповнила наряд Регіна масивним кольє з камінням і такого ж дизайну сережками з великими блискучими каменями.

А ось волосся Тодоренко поклала копію зачіски знаменитої співачки та актриси Мерилін Монро.

«#самозамилування , буквально хвилинка 😂🙈», «#маскактоты Ось і казці прийшов кінець, а хто дивився шоу - молодець!) Фінал зовсім скоро ! Ви за кого вболіваєте?», - написала артистка.

Ось що відповіли користувачі:

«Приголомшлива😍 Регіна, а Ви самі не вмієте фарбуватися і укладати волосся?! А що Ви вмієте?», «Мерлін Монро», «Тьотя Мотя)», «Де фото з подушкою?», «За панду)», «Шикарно, виглядає дуже красива ❤️❤️❤️❤️❤️», «Вам дууже такий спосіб йде 💕», «Кращий спосіб 🚀», «Тепер зрозуміло. Виявляється не така ти і красуня. Макіяж і зачіска відстій».

Як відомо, Регіна стала мамою трохи більше року тому і вже активно розповідає про набутий досвід, роздає поради і постійно читає розвиваючу літературу. Цього разу зірка вирішила розповісти, як насправді відбувалися її пологи і що треба зробити, щоб вони проходили безпечно.

Так, в цей раз Регіна вирішила розповісти, як пройшли її пологи і чому це було приємно. Щоб привернути увагу до свого посту, зірка опублікувала миле фото з Майклом, якому вже рік і 3 місяці.

«Оргазмічні пологи 🤰, сутички без болю і мук, народити легко - не чули ???? Мені мало хто вірить , коли я розповідаю про природності і безболісності цього Священного і самого важливого процесу в житті людини - НАРОДЖЕННЯ!

У кожного свій досвід , і він міг бути не самим приємним, а у кого-то з вас залишилися жахливі спогади про те, що має, насправді, бути прекрасним ! Можливо хтось після такого пекельного випробування взагалі більше не хоче народжувати. Але, дівчатка, все може бути інакше!», - написала Тодоренко.

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