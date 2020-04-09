Максим Галкін показав, як розважаються їх з Аллою Пугачовою діти на карантині

Примадонна російської сцени і її чоловік, відомий гуморист, виховують двох дітей – шестирічних двійнят Єлизавету і Гаррі. У ці дні, поки більшість людей сидить вдома на карантині, сім'я Галкіна має можливість проводити час у дворі свого маєтку. Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram шоумен показав, чим займаються його діти на вулиці.

Так, на новому відео Гаррі і Ліза стріляють з іграшкових луків з палуби макета корабля, при цьому на задньому плані видніється «замок». Діти змагаються, хто вистрілить далі і ніяк не можуть вирішити, хто ж переміг. За кадром Галкін активно підбадьорює малюків. Пізніше він вирішив трохи поліпшити відео і додав туди музику з «Піратів Карибського моря».

«Пірати лучні», - підписав кадри артист.

Його шанувальники тут же взялися коментувати миле сімейне відео.

«Дітки принадність...Міцного здоров'я всій сім'ї...Бережіть себе!», «Немов у якомусь іншому світі живете))) Добре, що дітей не вантажити проблемами поточного катаклізму», «Дивіться, Максим, під стрілу не потрапте)», «Юні Робін Гуди», «Ого, мало того, що замок, так ще й корабель, мрії мого дитинства, які ж щасливі Ліза з Гаріком, з такими батьками, рідними, друзями сім'ї, рости в такій атмосфері!», - пишуть люди.

Нагадаємо, син Пугачової насмішив витівкою, перетворившись у коханця Наташі Корольової.

Як повідомляла Politeka, Галкін похвалився несподіваним умінням дочки, Пугачова навчила.

Також Politeka писала, що Максима Галкіна виставили за двері, дочка Пугачової в захваті.