Ксения Собчак засветила пикантную часть тела в сети и нарвалась на критику

Скандальная российская телеведущая Ксения Собчак похоже сходит с ума на карантине. Так, на последнем фото, которое появилось на ее странице в Инстаграм, Ксения решила похвастаться своей пятой точкой в обтягивающем костюме телесного цвета. При этом телеведущая сама себя фотографировала в зеркале, передает Politeka.net.

Стоит обратить внимание, что на заднем плане в кадр попал муж Собчак режиссер Константин Богомолов, который в это время сидел и скучал за столом с бутылкой вина.

Фолловеры не сдержались и отреагировали на новый снимок язвительными комментариями. Одним костюм напомнил наряд российской певицы Лолиты Милявской, другие - обратили внимание на грустный вид Константина Богомолова на заднем плане.

«Пусть ж*па будет такой как на фото 🙏🙏», «Там Богомолов на заднем плане за бутылкой вина очень взгрустнул. То ли от вируса, то ли от ж*пы», «А на переднем плане последствия бутылки на заднем плане 😉😂», «Лолкин костюм что-ли», «Как, Лолкин прикид в душу запал! Тоже сразу подумала что Лола похудевшая😀😀😀😀», «Константин явно настроен на другую волну😉», - пишут в сети.

Напомним, Богомолов решил сбежать от Собчак и больно поплатился, видео расправы.

Как сообщала Politeka, Собчак напугала внешним видом на ночь глядя, Богомолову не позавидуешь.

Также Politeka писала, что мама Собчак грандиозно унизила Богомолова: "Вы пьяные!".