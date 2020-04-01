"Что ж вы такие тупые?"

Мать Ксении Собчак назвала свою дочь и ее мужа «тупыми» и обвинила их в пьянстве

Людмила Нарусова, которая является членом российского Совета Федерации от Тывы, судя по всему, не старается выбирать выражения, когда речь идет о ее дочери. Так, женщина на всю страну унизила известную ведущую и ее мужа, режиссера Константина Богомолова из-за их прокола.

Как сообщают РосСМИ, Нарусова разозлилась на Собчак из-за того, что та с супругом не смогла подключить ее к прямому эфиру, который они запустили в Инстаграм. В результате женщина на сдержалась и выдала все, что думает об умственных способностях своей дочери и ее мужа.

«Да что ж вы такие тупые, что не можете меня к эфиру подключить! Это потому, что вы пьяные! На столе бутылка стоит – молодцы, дожили! Лучше Платона мне покажите!», - возмутилась мать ведущей.

Любопытно, что сами Собчак и Богомолов решили не ввязываться в конфликт и оставили упреки Нарусовой без комментариев.

Отметим, что в последнее время Собчак и так приходится несладко. Все из-за того, что поклонники заподозрили, что ведущая скрывает свою новую беременность. Впрочем, никаких подтверждений слухам пока так и не появилось.

Напомним, Собчак посветила неприличным декольте перед Богомоловым и заговорила о разводе.

Как сообщала Politeka, близкий друг Ани Лорак объявил войну беременной Собчак.

Также Politeka писала, что беременная Ксения Собчак запихивается устрицами, пока Виторган молит о финансовой помощи.