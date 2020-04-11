Алле Пугачевой и Максиму Галкину скоро придется продавать свое имущество

Подобное мнение в своем личном Instagram озвучил российский композитор и продюсер Андрей Разин, передает Politeka.net.

По его словам, многим звездам российского шоу-бизнеса, в том числе Пугачевой и Галкину, придется это сделать из-за пандемии китайского вируса.

Создатель группы "Ласковый май" также предположил, что в случае продления карантина представители шоу-бизнеса понесут колоссальные финансовые убытки.

"Если принять, что наших звезд около 60-65 человек и в среднем их доход за месяц составляет в районе 180000 евро, то можно представить, какие убытки понесет отрасль развлечений. Это около 11 млн 700 тыс евро. Это без учета корпоративов. Если эта ситуация с карантином продолжится еще полгода, то боюсь, что Филипп Киркоров, Алла Пугачева, Максим Галкин и многие другие будут продавать свои вещи с аукционов для коллекционеров, потому что жить им будет скоро не на что", – предположил Андрей Разин в своем Instagram.

Ранее мы рассказывали о том, что российский шоумен Максим Галкин похвастался талантом дочери Лизы, которая читала наизусть скороговорки.

Гордый отец отметил, что это Пугачева научила девочку. Лиза всего несколько раз запнулась, но ее ангельская улыбка и очаровательные большие глаза просто влюбили в себя фанатов звездной семейки.

"Какая умница, Сладкая девочка"; "Ахахахаха)) Это так чудесно. Какая же принцесса!"; "Талантище!", - писали в комментариях.

Также мы рассказывали о стрельбе в замке Пугачевой и Галкина. Как оказалось, на карантине популярный шоумен решил научить своих детей стрелять из лука.

Шестилетняя Лиза старалась как можно дальше запустить стрелу, а Максим Галкин старался не стать их мишенью.

Напомним, 6-летняя дочь Пугачевой поразила странными развлечениями, Галкин показал видео

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