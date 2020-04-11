Канадский журналист Шинан Джовани рассказал о своем давнем знакомстве с женой принца Гарри, герцогиней Меган Маркл

Его статья опубликована в издании Tatler.

Журналист утверждает, что Маркл имеет пробивной характер, но при этом и часто подстраивается под других.

По его словам, их первая встреча состоялась когда будущая герцогиня еще снималась в сериале "Форс-мажоры".

Популярные статьи сейчас

Меган Маркл после побега неожиданно обратилась к Кейт Миддлтон, подруга выдала детали: "просит..."

Сокращение зарплат и стипендий: Зеленский поразил заявлением, кого оставят без денег

Погода резко изменится, снег и мороз обрушатся на Украину в разгар весны: свежий прогноз

"Железный закон": в сети высмеяли необычное предложение "наливайки" Харькова
Показать еще

Меган Маркл

Во время встречи у него дома, ему удалось провести личную беседу с Маркл.

По его словам, Меган сочетает в себе черты очень пробивной и инициативной женщины со способностью к изменениям. Журналист даже охарактеризовал жену принца Гарри как "профессионального оборотня".

"Она не новичок в том, чтобы переделать себя", - уверяет журналист.

Ранее мы сообщали, что Меган Маркл переосмыслила свое поведение и решила помириться с Кейт Миддлтон.

кейт миддлтон, меган маркл

После неожиданного «побега» из Лондона и переезда на другой материк у жены принца Гарри появилось время обдумать свое поведение с королевской семьей. Сейчас бывшие герцог и герцогиня Сассекские с их сыном Арчи находятся на самоизоляции в своем доме в США.

Близкая подруга Маркл рассказала о том, что в эти дни бывшая герцогиня много думала о своей жизни в Лондоне и решила, что хотела бы помириться с родственниками мужа.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри раскрыли главную тайну о своем сыне.

Как сообщала Politeka, Меган Маркл оказалась не той, за кого себя выдает, документ слили в сеть: "до сих пор числится...".

Также Politeka писала, что Меган Маркл раздавлена, бегство из дворца обернулось новыми проблемами.