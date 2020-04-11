Оказывается, не такая уж и простая супруга Гарри

Канадский журналист Шинан Джовани рассказал о своем давнем знакомстве с женой принца Гарри, герцогиней Меган Маркл



Его статья опубликована в издании Tatler .

Журналист утверждает, что Маркл имеет пробивной характер, но при этом и часто подстраивается под других.

По его словам, их первая встреча состоялась когда будущая герцогиня еще снималась в сериале "Форс-мажоры".

Во время встречи у него дома, ему удалось провести личную беседу с Маркл.

По его словам, Меган сочетает в себе черты очень пробивной и инициативной женщины со способностью к изменениям. Журналист даже охарактеризовал жену принца Гарри как "профессионального оборотня".

"Она не новичок в том, чтобы переделать себя", - уверяет журналист.



Ранее мы сообщали, что Меган Маркл переосмыслила свое поведение и решила помириться с Кейт Миддлтон.

После неожиданного «побега» из Лондона и переезда на другой материк у жены принца Гарри появилось время обдумать свое поведение с королевской семьей. Сейчас бывшие герцог и герцогиня Сассекские с их сыном Арчи находятся на самоизоляции в своем доме в США.



Близкая подруга Маркл рассказала о том, что в эти дни бывшая герцогиня много думала о своей жизни в Лондоне и решила, что хотела бы помириться с родственниками мужа.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри раскрыли главную тайну о своем сыне.

Как сообщала Politeka, Меган Маркл оказалась не той, за кого себя выдает, документ слили в сеть: "до сих пор числится...".

Также Politeka писала, что Меган Маркл раздавлена, бегство из дворца обернулось новыми проблемами.