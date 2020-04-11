Как теперь выглядит самая известная "женщина с бородой"

Победитель "Евровидения 2014" Томас Нойвирт, более известный как Кончита Вурс предстал перед поклонниками в необычном виде

На своей странице в Инстаграм 30-летний певец из Австрии, который любит экспериментировать со внешностью решил ответить на вопросы фолловеров.

В кадре певец появился в обычной домашней майке, с густой бородой и в кепке на голове, передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По всей видимости, Томас решил уйти от своего образа «женщина с бородой», благодаря которому прославился на весь мир, и снова стать самим собой. Он избавился от накладных ресниц, дерзких стрелок и подстриг волос, теперь в его внешности нет ни малейшего намека на женственность.

Ранее мы рассказывали о том, что Кончита Вурст покрасовалась в одних трусиках. В частности, звезда опубликовала откровенное фото в соцсетях.

Так артист был облачен в трусы с высокой талией и шнуровкой, а также ботфортах на низком ходу. Типичное селфи у зеркала вызвало в сети массу обсуждений. Так одни пользователи уверяют, что Тому не знакомо чувство стыда, другие - откровенно восхищены раздетой Кончитой.

На новом опубликованном Кончитой Вурст фото она сосредоточена на "фотографировании", прическа у артиста мужская, борода таже остается "на месте", немного на снимке заметен и макиях на его лице.

Помимо прочего, Кончита засветила свои подкачанные ягодицы и ноги, а также на фото виднеется "главное мужское достоинство" исполнителя.

Напомним, эпатажная звезда Евровидения покрасовалась в одних трусиках: фото лишает дара речи.

А еще Politeka писала, что скандальная звезда Евровидения вышла на сцену полуголой: "это надо видеть".

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