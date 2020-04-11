В сети показали развлечения детишек Аллы Пугачевой и Максима Галкина во время карантина
Как передает Politeka.net, кадры появились на фан-странице Аллы Пугачевой в Instagram. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
6-летние близняшки Лиза и Гарри вместе со своими звездными родителями, как и все сидят дома в самоизоляции. Однако в просторном замке и прилегающей территории есть где развернутся, поэтому скучать малышам не приходится.
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Они гуляют на свежем воздухе, резвятся и веселятся.
Пользователи сети не прошли мимо и отреагировали на новое видео.
«Дети это здорово, даже если рядом большие, так как играют все и подурачиться могут взрослые. Никогда не пытайтесь быть серьезными это вредно, так как вы ограничиваете себя быть счастливым», «Молодцы», Отличные ребята», - пишут в сети.
Ранее мы рассказывали о том, что российский шоумен Максим Галкин похвастался талантом дочери Лизы, которая читала наизусть скороговорки.
Гордый отец отметил, что это Пугачева научила девочку. Лиза всего несколько раз запнулась, но ее ангельская улыбка и очаровательные большие глаза просто влюбили в себя фанатов звездной семейки.
"Какая умница, Сладкая девочка"; "Ахахахаха)) Это так чудесно. Какая же принцесса!"; "Талантище!", - писали в комментариях.
Напомним, 6-летняя дочь Пугачевой поразила странными развлечениями, Галкин показал видео
Также Politeka сообщала, что Пугачева поставила на место звезду украинского шоу, скандал не утихает