В сети показали развлечения детишек Аллы Пугачевой и Максима Галкина во время карантина

Как передает Politeka.net, кадры появились на фан-странице Аллы Пугачевой в Instagram. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

6-летние близняшки Лиза и Гарри вместе со своими звездными родителями, как и все сидят дома в самоизоляции. Однако в просторном замке и прилегающей территории есть где развернутся, поэтому скучать малышам не приходится.

Они гуляют на свежем воздухе, резвятся и веселятся.

Пользователи сети не прошли мимо и отреагировали на новое видео.

«Дети это здорово, даже если рядом большие, так как играют все и подурачиться могут взрослые. Никогда не пытайтесь быть серьезными это вредно, так как вы ограничиваете себя быть счастливым», «Молодцы», Отличные ребята», - пишут в сети.

Ранее мы рассказывали о том, что российский шоумен Максим Галкин похвастался талантом дочери Лизы, которая читала наизусть скороговорки.

Гордый отец отметил, что это Пугачева научила девочку. Лиза всего несколько раз запнулась, но ее ангельская улыбка и очаровательные большие глаза просто влюбили в себя фанатов звездной семейки.

"Какая умница, Сладкая девочка"; "Ахахахаха)) Это так чудесно. Какая же принцесса!"; "Талантище!", - писали в комментариях.

Напомним, 6-летняя дочь Пугачевой поразила странными развлечениями, Галкин показал видео

Также Politeka сообщала, что Пугачева поставила на место звезду украинского шоу, скандал не утихает