Известная украинская модель Леонила Гузь, "Мисс Украина 2018", показала новые фото в Инстаграм

На фото Леонила позирует в боди телесного цвета. Образ она дополнила каблуками, а волосы оставила распущенными. На первом фото Гузь сидела на желтых ступеньках, на втором она уже раздвинула ноги, а на третьем - ее сняли более отдаленно. По фото можно понять, что модель снималась на крыше многоэтажки в Киеве. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более трех тысяч лайков и начали активно обсуждать, какое фото лучше других.

Ранее мы сообщали, что 21-летняя модель Леонила Гузь, ставшая "Мисс Украина 2018", покорила дерзким образом.

Красотка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором позировала в броском и откровенном наряде. Так, Леонила предстала в боди сочного синего оттенка с прозрачными вставками на животе и верхней части груди.

Сообщалось, что Известная украинская модель Леонила Гузь показала новый образ в Инстаграм.

На фото Гузь позирует в черном прозрачном боди. Через него можно увидеть что-то торчащее. Также благодаря новому образу легко оценить фигуру девушки. В этот раз Леонила была с распущенными волосами и позировала на фоне монотонной стены.

Напомним, "Мисс Украина" Леонила Гузь поиграла аппетитными изгибами в узком платье

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