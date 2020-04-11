Солистка «ВИА Гры» Эрика Герцег, которой приписывали роман с продюсером Константином Меладзе, поучаствовала в «подушечном челлендже

31-летняя артистка предстала перед поклонниками в очень гламурном виде, передает Politeka.net. На своей странице в Instagram она опубликовала снимок, на котором позирует, одетая в подушку с зеленой шелковой наволочкой и подхваченной ремнем от Gucci.

Волосы Эрики собраны на затылке, одна рука на боку, вторая – у лица. При этом артистка изображает то ли смущение, то ли задумчивость.

Поклонники оценили креативный подход красотки к челленджу.

«Из всех кого видела, ваш самый красивый вариант этого challeng», «Даже страшно подумать про вид сзади», «Интересно, как это платье выглядит сзади 🙃», «Эрика, ждём прямой эфир ❤️❤️❤️», «Ой, какая малышка😍😍😍🔝», «Какая талия😻 ты божественна❤️», «Кичи, тебе очень идёт этот цвет, тебе срочно нужно платье такого цвета. Просто срочно! 😍🔥», «Желанная девушка!❤️❤️ обожаю!❤️❤️», – пишут в комментариях.

Ранее мы рассказывали, что недавно Эрика показала, как выглядит без макияжа. В соцсети она поделилась снимком, где на ее лице нет ни капли косметики.

Возможно, ракурс оказался неудачным или артистка приболела, но ее лицо выглядело нездорово бледным, под глазами виднелись синие круги. Поклонники не смогли отреагировать на фото, так как в сторис нет такой возможности.

Напомним, что бесстыжая блондинка из "ВИА Гры" посветила формами в обтягивающем топе: Меладзе не устоит.

Как сообщала Politeka, Эрика Герцег разделась и посветила своими бриллиантами: "Самая лучшая".

Также Politeka писала, что Эрика Герцег пикантно оголилась и пошла по стопам Брежневой : «Не терпится вам показать…».