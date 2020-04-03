Главная блондинка нынешнего состава ВИА Гры Эрика Герцег удивила поклонников заявлением о сольной песне

Пост об этом звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. По словам девушки, ей уже прислали ее новый сольный трек из аранжировки.

«Послушала и уже не терпится вам показать, что мы готовим для вас, мои Хорошие. Я знаю, что у вас очень много вопросов, и главный из них - когда будут премьеры у Виа Гры и у меня?!», - написала Герцег.

По словам певицы, она очень переживает из-за того, что происходит сейчас вокруг и пытается не думать о плохом.

«Прошу вас - оставайтесь дома! Берегите себя и своих близких, чтобы быстрее закончился этот кошмар. И совсем скоро будем танцевать и петь вместе новые песни», - пообещала звезда.

Свой пост звезда сопроводила фото с оголенным плечом.

Поклонники блондинки сразу же заговорили о том, что Эрика, как и многие бывшие участницы ВИА Гры, в том числе Вера Брежнева, собирается бросить группу ради сольной карьеры.

«Эричка. Не уходи из группы. Я не переживу этого», «Наша любимая Эричка. Ооочень просим прямой эфир. Мы очень соскучились», «Уже сольник? Значит скоро Эрика покинет группу, печалька», «Красавица наша, береги себя. Всё будет хорошо! С нетерпением будем ждать ваши новые песни!», «Идеальная кожа. Малышка, все будет вовремя и очень круто», «Вы ушли из группы? Такой пост просто, как-будто прощальный и хотите сказать, что уходите в сольное плавание», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Эрика Герцег прямо в машине показала, чем соблазняет мужчин: "лифчик не нужен".

Как сообщала Politeka, Эрика Герцег обтянула все свои прелести тонкой тканью: "Позавидует и Брежнева".

Также Politeka писала, что Эрика Герцег из "ВИА Гры" посветила формами в обтягивающем топе: Меладзе не устоит.