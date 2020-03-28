Известная певица Эрика Герцег, солистка группы "ВИА Гра", показала новое фото в Инстаграм

На фото Эрика позирует в черном топе и штанах. Волосы в этот раз у нее были собраны в хвост, скорее всего. Герцег лежала и смотрела прямо в камеру, пока делала селфи. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Красотка", "Просто огонь", "Вы записали новую песню с девочками?", "Шикарный аромат", "Кичи, давайте прямой эфир, мы соскучились", "Эричка как красиво", "Любим Кичи", "Ангел спустившийся с небес", "Красотка, как всегда".

Ранее мы сообщали, что главная блондинка нынешнего состава ВИА Гры Эрика Герцег не устает демонстрировать идеальную фигуру подписчикам.

Так, красотка опубликовала в Instagram селфи, сделанное в примерочной в московском ГУМе.

В кадре Эрика в оригинальном боди, корсете и темно-синих гольфах с узором. Девушка сидит, закинув ногу на ногу. «Love 🖤», – коротко подписала снимок артистка.

В комментариях фанаты певицы не пожалели слов и эмодзи, чтобы высказать свое восхищение внешним видом звезды. Однако нашлись и те, кто не удержался и упрекнул Эрику в излишней худобе.

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