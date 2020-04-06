Главная блондинка нынешнего состава "ВИА Гры" Эрика Герцег, которую называют любовницей продюсера Константина Меладзе, предстала в соблазнительном образе

Звезда часто радует поклонников новыми снимками в Инстаграм, передает Politeka.net.

В этот раз артистка представила видео, на котором было показано лицо Эрики и часть ее полуобнаженного тела. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Звезда подняла подбородок, и прижала к нему руки. На шее блестело массивное ожерелье.

Певица выделила пышные губы сливовой помадой, а на ее веках можно было заметить темные тени. Девушка убрала волосы назад.

Вероятно артистка была полностью обнажена, ее тело прикрывали лишь руки.

"Лучшие друзья девушек это... Жду комментарии 🙋🏼‍♀️💗", - подписала Эрика.

Спустя всего минуту пост получил более 100 лайков и немного комментариев.

"...тренировки", "Бриллианты💎💎💎💎 😍😍", "боже, какая красота 😍", "Бриллианты🔥", "Олигархи❤️😍🔥👍😂", "Книги и самоконтроль во всем👍", "Вы Эрика)", "По канону бриллианты. Но в наше время я бы сказал - вкусняшки ?", "Это родители, они никогда не предадут и будут вас любить при любых обстоятельствах😉", "Самая лучшая девушка!❤️❤️", "Прекрасная", "Красавица", "Роскошный образ ❤️😍", "Комплименты 💗", "Конечно ~бабочки 😁😁🦋🦋🦋", - написали пользователи сети.

Напомним, недавно Эрика Герцег удивила поклонников заявлением о сольной песне.

По словам певицы, она очень переживает из-за того, что происходит сейчас вокруг и пытается не думать о плохом.

«Послушала и уже не терпится вам показать, что мы готовим для вас, мои Хорошие. Я знаю, что у вас очень много вопросов, и главный из них - когда будут премьеры у Виа Гры и у меня?!», - написала она.

Напомним, что Эрика Герцег прямо в машине показала, чем соблазняет мужчин: "лифчик не нужен".

Как сообщала Politeka, Эрика Герцег обтянула все свои прелести тонкой тканью: "Позавидует и Брежнева".

Также Politeka писала, что Эрика Герцег из "ВИА Гры" посветила формами в обтягивающем топе: Меладзе не устоит.