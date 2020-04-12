Известная певица Тина Кароль устроила зажигательные танцы с Даном во время эфира песенного шоу "Голос"

Как известно, на прошлой неделе артистка не только позаигрывала в открытую с Даном, но еще и потанцевала с ним перед фанатами во время исполнения песни одного из участников. На официальной странице шоу появился ролик, на котором пара похвасталась лучшими романтичными моментами, сообщает Politeka.

В этот раз Тина позировала в обтягивающем ярком желтом платье с глубоким декольте, тогда как Дан изящном черном костюме с темно-серым пиджаком появился в привычном образе. В новом смонтированном ролике видно, как звезда улыбается артисту и мило флиртует с ним, после чего они пускаются в пляс возле судейских кресел.

«Просто не оторвать взгляд 😍 Интересно, поможет энергетика и поддержка Данная Балана сделать Тине Кароль правильный выбор и оставить в своей команде только сильнейших вокалистов? Не пропусти # голоскраины же завтра в 21:00 на 1 + 1», - сообщается на странице «Голоса».

Вот что ответили пользователи:

«Очень красивые, милые!!! 😘❤️❤️❤️», «Запахло свадьбой, господа !», «Шкода, що це постанова», «А я чекаю цю пару у проекті «Танці з зірками»😍🔥», «Люблю их 😍😍😍», «Невероятная пара❤️❤️❤️», «они просто агінь😍💛», «Наймиліші киці😘😍», «А я всегда говорил, что вместе мы - сила» (Дан Балан) ❤️❤️❤️»», «Поможет конечно, помню как он за креслами её успокаивал☺️».

До этого же звезда не удержалась от курьезной беседы вместе с Даном в перерыве между выступлениями. После завершения номера, Потап воскликнул в адрес выступившей девушки: "Вот она, звезда настоящая!".

На что Дан тут же добавил, повернувшись к Тине: "После тебя, малыш, конечно!". Тина же не осталась в стороне и с милой улыбкой на лице отреагировала: "Та, я не ревную". Пожав плечами, звезда снова улыбнулась, чем вызвала восторг в сети.

Поклонники принялись выражать восхищение милым моментом на фан-странице Тины и В инстаграм.

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