Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева недавно провела прямой эфир с супругом Дантесом, в котором удивила нежным образом

В этот раз на фан-странице звезды были представлены кадры, на которых певица с супругом исполнила отрывок из песни, чтобы поддержать инициативу украинских артистов, спевших ее до этого. Таким образом у звезд получилась интересная коллаборация, благодаря которой они немало порадовали поклонников,пишет Politeka.

Как видно из ролика, часть песенной композиции спели Алина Гросу, Надя и Владимир, Наталья Могилевская, Руслана и многие другие. Сама певица вместе с супругом в домашнем виде записала видеообращение во время прямого эфира.

Отметим в подобном образе Надя также появилась во время чата с Настй Ивлеевой, которая на карантине устраивает прямые эфиры с различными звездами. Сперва Надя Дорофеева призналась, почему после свадьбы она не взяла фамилию своего супруга.

«Мы расписались, но я не взяла его фамилию. Мы до свадьбы это даже не обсуждали. У Вовы настоящая фамилия Гудок, и если в паспорте он сменит ее на Дантес, то я сразу возьму его фамилию», – откровенно рассказала украинская певица.

Через время Надежда Дорофеева рассказывала, как у них завязывались отношения с Владимиром Дантесом и раскрыла некоторые подробности их личной жизни.

«Когда у нас начались с Вовой отношения, мои продюсеры за меня очень переживали. Мы не афишировали отношения три года. Через месяц после начала наших отношений произошла такая история. Меня Потап спросил: «Ты так много чихаешь, наверное, много сексом на балконе занимаешься». И за день до этого мы реально занимались сексом на балконе», - добавила певица, ошарашив в эфире телеведущую Настю Ивлееву.

Напомним, что игривая Дорофеева посветила упругими прелестями в смелом декольте.

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