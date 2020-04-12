Королева Великобритании Елизавета II обратилась к соотечественникам с пасхальным посланием

Королева сделала свое обращение из Виндзорского дворца на фоне страшной эпидемии, которая вспыхнула в Британии и забрала почти 10 тысяч жизней ее жителей. Она напомнила британцам о пасхальной традиции зажигать свечи.

Об этом сообщает издание BBC News. Видео с обращением появилось на официальной странице королевской семьи в Instagram (чтобы посмотреть видео проскрольте до конца страницы).

"В этом году Пасха – совершенно другая для многих из нас. Но если мы будем сохранять дистанцию друг от друга, то этим сохраним и безопасность друг друга. Однако, Пасха не отменена. На самом деле, Пасха нам сейчас нужна как никогда. Какой бы темной ни была смерть – особенно для тех, кто страдает от горя", – сказала королева в обращении.

Издание отметило, что, насколько известно, это первое пасхальное послание королевы своему народу.

"Мы все знаем, что китайский вирус нас не одолеет!" – подытожила Елизавета, ее слова действительно поражают.

Также ранее сообщалось, что инфицированный китайским вирусом принц Чарльз и его супруга герцогиня Корнуольская самоизолировались в доме в шотландском Абердине. При этом у 72-летней Камиллы не было выявлено заражения.

Помощникам сына королевы Великобритании пришлось выявлять и обзванивать всех людей, с которыми тот мог контактировать.

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