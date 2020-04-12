Вера удивила рассказом по уходу за собой

Знаменита украинская певица Вера Брежнева рассказала в прямом эфире о своих секретах по уходу за волосами

В этот раз певица показала на своей специальной второй странице в социальной сети Инстаграм, как правильно ухаживать за волосами и даже провела специальный часовой эфир вместе со специалистом, пишет Рoliteka.net.

Как известно Вера славится своими изысканными волосами, за которыми ухаживает благодаря специальным бальзамам, маскам и шампуням. Именно поэтому многие поклонники решили узнать секреты правильного ухода за ними. Специально для фанатов Вера и провела консультацию со специалистом, рассказывая о том, как следить за волосами и не испортить их при покраске или укладке.

Вот что ответили поклонники под новым эфиром звезды:

«Охрененный эфир. Благодарю 😘», «Спасибо большое за то что вы делаете😍», «Волосы на голове 😁🤪Спасибо за поправочку!!!!))))», «Спасибо! Очень интересно и познавательно!», «Спасибо, Верочка, очень полезный эфир!👍🏻👍🏻👍🏻», «Спасибо огромное! Все эфиры очень интересны и познавательны! ❤️», «Шикарный эфир!!!!!!🧚‍♀️», «Спасибо большое за эфиры! Вы ничего не рекламируете это приятно!!! Просто ценная информация!! Редко что то читаю и смотрю ваш профиль с удовольствием👏», «Очень интересные у вас эфиры, но вы тихо говорите».

Ранее, Вера Брежнева обескуражила поклонников откровенными снимками. На некоторых из них они предстала без нижнего белья, с накинутой на плечи джинсовой курточкой. Звезда бесцеремонно сверкнула плечиками, вызывающе глядя прямо в объектив.

На другом фото Брежнева позировала, раскинувшись в соблазнительной позе в коротком топе и широких штанах из легкой ткани. Певица похвасталась плоским животиком и поиграла на камеру всем своим женским шармом.

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