Надежда Дорофеева устроила соревнование с Верой Брежневой, пытаясь выяснить, кто из них талантливее

Прямой эфир, в котором девушки соревновались в своих умениях, Дорофеева опубликовала на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. Певицы решили выяснить, кто из них лучше красится. Обе артистки одновременно в прямом эфире наносили себе макияж.

Вера выбрала яркие салатовые тени для своего мейка, а Надя – оранжевые. В процессе батла звезды делились полезной информацией и лайфхаками по нанесению макияжа. Стоит отметить, что артистки показали пример самого модного, трендового мейка, который теперь смогут себе сделать все их поклонницы.

Интересно, что прямой эфир стал еще своеобразной рекламой косметики. Ведь Брежнева красилась косметикой своего производства, а Надя рекламировала Maybelline, представителем которой она является.

Прямой эфир звезд посмотрели почти 600 тысяч раз. Поклонники оставили множество восторженных комментариев.

«Как же круто», «Мне срочно нужна вся ваша косметика», «Я еще раз убедилась в том, что вы с Верой невероятно красивые девушки», «В этом батле выиграла именно ТЫ», «Кайфовые», «Класс, это был самый крутой и в тоже время смешной батл», «Вы такие милые и красивые», «Это какая-то дичь», «Так приятно видеть, что люди общаются не смотря ни на что», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Вера Брежнева в черной пижаме похвасталась роскошным отдыхом: "Снова без Меладзе?".

Как сообщала Politeka, Дорофеева устроила бесстыжие пляски в короткой кофте и засветила лишнее: «Какая зайка».

Также Politeka писала, что Дорофеева после общения с Брежневой взбудоражила неземным образом: «Губки ангела».