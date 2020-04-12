Певица, актриса и модель Даша Астафьева показала провокационные образы из последних фотосессий

Даша является активным пользователем сети, поэтому каждый день обновляет свой профиль в Инстаграм, публикует интересные видео и кадры из довольно пикантных фотосессий. После наступления карантина в разделе Стори артистка решила периодически отвечать на самые пикантные и даже нелепые вопросы поклонников. Этот раз не стал исключением, пишет Politeka.

Так, в этот раз Даша в привычной саркастичной ей манере ответила на последние впросы любопытных фанатов, а также поделилась необычными и ранее не публикованными фото. На прдеставленных кадрах появилась во множестве стильных нарядов, причем не забыла Даша похвастаться формами и без белья.

Сразу на нескольких фото певица сверкнула идеальным телом без белья во время фотосессии в домашнем виде и без лишних укладок. Отвечая на вопросы, Даша рассказала, что не уверена, будет ли еще принимать участие в "ню-фотосессиях", на данный момент она заинтересована в путешествиях в интересной компании.

В шутку звезда также отметила, что предпочитает смотреть мультфильмы с "жарким окончанием".

Ранее на новом фото артистка появилась в комнате с панорамными и светлыми окнами. На ней: черная джинсовая юбка и серий свитер, подчеркнувший ее формы. Волосы Даши собраны в высокий тугой пучок, а на ее лице легкий макияж. Сама она смотрит в сторону от объектива с серьезным выражением лица.

«Дикость, когда люди говорят: “Боже всё время голая, всё время с голой жопой.” Очень жаль таких людей, потому что для меня обнаженное тело — это искусство. Это самое искреннее состояние женщины. Я не буду говорить банальных фраз о том, что человек приходит в мир голый. Человек во время самых сокровенных событий голый. Люди это всё оскверняют и, в силу каких-то своих внутренних преломлений, относятся к этому по-другому»», – написала Даша под новым постом.

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