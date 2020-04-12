Стало известно, что с ней сейчас

Известную российскую певицу Татьяну Буланову экстренно госпитализировали в Петербурге

51-летняя звезда 90-х попала в больницу из-за проблем с сердцем вечером 11 апреля. Директор певицы Константин Сергеев рассказал РосСМИ, что Буланова находится на лечении в лучшем кардиологическом центре Санкт-Петербурга.

Изначально сообщалось, что врачи подозревали у артистки инсульт. Однако эта информация пока не подтвердилась. Сам Сергеев рассказал о том, что Буланову доставили в больницу в прединсультном состоянии. Сейчас, по его словам, певица находится в реанимации, но ее состояние стабильное.

«Состояние стабильное, ей стало лучше, она находится под наблюдением врачей в специализированной клинике, в реанимации пока, но она на связи», - рассказал директор артистки.

Он добавил, что сейчас поводов для беспокойства нет, но врачи продолжают держать Буланову под наблюдением.

До этого мы писали о том, что основатель группы "Ласковый май" Андрей Разин развеял слухи относительно ребенка Татьяны Булановой. В частности, в социальных сетях кто-то пустил слух о том, что звезда 90-ых Татьяна Буланова якобы родила ребенка от участника группы "Ласковый май" Сергея Серкова.

Разин назвал эту информацию чушью и привел несколько аргументов. По его словам, Серков в 12-летнем возрасте попал в группу. Более того, Сергей никогда не был знаком с Татьяной Булановой.

Напомним, Разину сообщили о тайном ребенке Булановой от звезды Ласкового мая.

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