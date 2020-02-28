На концерте звезды 90-х в одном из регионов РФ произошла драка

В Рязани (Россия) прошел концерт популярной в свое время певицы Татьяны Булановой. 50-летняя звезда не растерялась, когда увидела, что под ее песню началась драка, но все же видно, что ей стало очень неприятно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на опубликованное Youtube-видео.

Так в рамках концерта "Легенды 80-х и 90-х" в зрительном зале «сцепились» сразу пара человек, а потом и пара рядов. Артистка как раз начала исполнять один из своих хитов "Не плачь":

"Не плачь, ещё одна осталась ночь у нас с тобой, Ещё один раз прошепчу тебе: "Ты мой…" - и в это время на трибуне в первых рядах люди начали в буквальном смысле слова драться, причем «не по-женски» - жестоко и с нарастающими темпами. После дерущихся разняли, но буйных россиянок уже было не остановить – сцепились сразу несколько рядов. Кто-то свесившись с верхнего ряда бъет рукой кого-то в нижнем ряду.

Зачинщиками оказались женщины, пишут местные СМИ, те пришли послушать известную артистку, возможно, были немного «подшофе».

Ранее сообщалось о подобном случае - ЧП случилось в российском городе Пермь. Поклонники музыканта зажгли десятки файеров во время концерта Коржа.

Это привело к возгоранию в центре зала. На место инцидента съехались пожарные, однако фанаты рэпера отобрали у спасателей пожарный рукав.

Далее к месту ЧП подоспели полицейские, в результате чего между поклонниками и силовиками завязалась драка. После этого буйных фанатов удалось утихомирить.

Отмечается что всё это время Корж находился на сцене и не прерывал концерта.

Ранее мы писали, рэп-исполнитель из Беларуси Макс Корж, которому СБУ закрыла въезд в Украину сроком на 5 лет, объяснил, как ему удалось навестить Киев

Музыкант опубликовал ответ Министерства культуры Украины и комментарий своего адвоката Марины Костенко, которые доказывают — запрет СБУ был. Но в суде украинские правоохранители не продемонстрировали доказательства, почему Коржу запретили въезд, поэтому уже весной 2016 года запрет сняли.

«В процессе судебного обжалования указанного Постановления в судебном заседании 19.07.2016 г. представителем СБУ были предоставлены пояснения относительно самостоятельной отмены СБУ Постановления о запрете на въезд в Украину гражданину Республики Беларусь Коржу Максиму Анатольевичу, отсутствия на данный момент каких-либо оснований для запрета, каких-либо запретов на въезд в Украину и предоставлено Постановление об отмене запрета на въезда в Украину от 30.05.2016 г.», — отмечает адвокат.

Напомним, шокированные продавцы, давка и крики: россияне устроили «побоище» в магазине из-за скидок.

Как сообщала Politeka, пенсионеры устроили драку из-за бесплатных продуктов.

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