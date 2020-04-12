Регина Тодоренко показала, как проводит время на съемках собственного шоу, несмотря на введение карантина

Как известно, уже несколько недель действуют ограничения во многих странах - карантин введен из-за эпидемии вируса, поэтому многие звезды отменили массовые мероприятия, съемки и практически все публичные выходы в свет. Однако, Тодоренко продолжает снимать собственное шоу, несмотря на ограничения и выпускает новые эфиры, пишет Рoliteka.net.

В этот раз она решила показать, как развлекалась на шоу до начала съемок и показала новый образ. Регина похвасталась естественным видом до нанесения макияжа. Без слоя косметики девушка выглядела по-домашнему и несколько небрежно.

При этом из-за бесформенного платья практически длинною в пол кажется будто она поправилась и скрывает это. Об этом сами поклонники писали несколькими днями ранее из-за неудачного наряда звезды с короткими шортами.

До этого певица позировала в весьма неудачном образе – высоких шортах серого цвета, полностью скрывших ее фигуру, и малиновом топе который сделал талию певицы квадратной.

Сама она поняла, что образ неудачный, но тем не менее решила выставить ролик и сострить в подписи под роликом:

«#пятницасрегиной Срочно на youtube !!! СРОЧНООООО!!!! «Квадратная Регина, зачем ногу задираешь, тьфу, толстуха»», - саркастично отметила певица.

Вот что ответили пользователи:

«🔥🔥🔥 как же повезло...,Вы супер! Владу привет!)», «Все сходят с ума на карантине😁», «К чему это??», «Ты 😂😂😂😂😂😂 сделала мой день 😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹огоньььь», «Губка боб квадратные штаны, не задирай ноги🤣 Такая потешная», «А такие зажигательные певицы, не бояться ли Короновируса?», «О карантине забыла?», «Задолбала! Прям певица, епи мать!».

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