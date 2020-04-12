Известная певица Тина Кароль показала, как продолжает худеть во время утренних тренировок

В этот раз певице удалось удивить поклонников необычным видом во время очередной тренировки. На своей странице в социальной сети Инстаграм в разделе Стори Тина предстала на небольшом видеоролике в провокационном костюме после занятий йогой, сообщает Politeka.

Так, в этот раз певица появилась в пустом спортзале без каких либо укладок и макияжа. Тина, с распущенными волосами бледного оттенка и в естественном виде покрутилась у зеркала.

Бледно-розовый костюм плотно обтянул фигуру артистки, показывая тем самым результат ее многочисленных тренировок. Пикантности придает необычный рисунок на костюме звезды. Как известно певица каждый день тренируется с мячом, любит довольно долго прыгать на скакалке и даже успела представить несколько упражнений, которые выполняет интеревально - в перерывах между выполнением планки, скручиваний и упражнений на бедра.

Ранее сообащлось, что приписываемый роман звездам Дану Балану и Тине Кароль набирает обороты. В этот раз пара покорила поклонников зажигательными танцами под известную мелодию. Артисты мило держались за руки и кружились возле сцены, весело смеясь и удивляя.

Кадры одного из пикантнейших моментов их танца были представлены также на фан-странице Тины Кароль в социальной сети Инстаграм.

«Эх, Дан 😃 теряем парня, поплыл...😍😍😍 Тина все его куда-то ведёт, а он и рад.. солнышки», «ДанТина и ФанТина best friends?🙏❤️😍», «Счастливые 🧩🧩 Ими можно любоваться вечно», «Дан, что ты сделал с Тиной?🙈», «Неееет, самое интересное через 2 недели 😻 команда Тины, приезд мамочки Дана❤️❤️❤️ ой, сердце не выдержит, наверное 😂», «Тина в этот раз ведёт эти танцы баланцы 😁», «Любимые и неповторимые 💛💛💛», – написали пользователи.

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