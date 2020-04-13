Российская балерина Анастасия Волочкова обратилась к подписчикам

Звезда написала своим поклонникам в честь Вербного воскресенья, пишет Politeka.net.

Скандальная балерина предстала в красном платье, которое обтянуло ее пышные груди и тонкую талию. Глубокое декольте наряда, должно не оставить любого мужчину в покое.

Звезда сделала красивую прическу. Волочокова позировала у себя дома, в своей роскошной гостинной. На столике можно было заметить портрет еще молодой звезды.

"Дорогие мои, я желаю вам всем светлого, солнечного прекрасного дня, наполненного радостью и любовью!", - подписала фото Волочкова.

За два часа пост собрал более 2500 лайков и ни одного комментария, ведь звезда давно отключила эту возможность: "Шалунья".

Напомним, Анастасия Волочкова представила привычное домашнее видео, в котором обратилась к поклонникам и рассказала, как и где проводит время в доме чаще всего.

Как оказалось, скандальная звезда предпочитает развлекаться на огромном диване у окна.

Ранее сообщалось, что Анастасия Волочкова рассказала - директор Мариинского театра Махар Вазиев домогался ее в молодости. На тот момент он только стал директором и сразу дал понять, чего хочет от балерины.

По ее словам, Вазиев при всех заявил: «А вот эта будет моей».

Для Волочковой услышать такое и сейчас кажется диким.

Вазиев якобы оставил артистку на «коротком поводке». Давая новые партии, он превращал ее жизнь в кошмар, но вскоре Волочкова покинула театр.

Напомним также, что Анастасия Волочкова вовсю готовится к предстоящей свадьбе с тайным женихом.

Известно, что свадебный наряд ей шьет звездный дизайнер Аника Керимова. Модельер хранит в секрете эскиз, но уверяет, что платье будет роскошным.

Напомним, скандальная Волочкова сделала свой фирменный шпагат в компании мужчин

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