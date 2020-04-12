Сын Наташи Королевой и Тарзана Архип Глушко показал, чем занимается во время карантина

18-летний сын звездной пары активно ведет свою страницу в Инстаграм. В этот раз молодой человек показал в разделе Стори, как занимается в спортзале, "следуя по стопам отца", сообщает Politeka.

Как известно известная певица Наташа Королева уже много лет состоит в браке с Сергеем Глушко, более известным под псевдонимом Тарзан. У пары родился сын Архип, который не так давно бурно отметил день рождение. Молодой человек довольно бурно объявил о расставании с возлюбленной – моделью и блогером Марией Слугиной, после чего ударился в творчество и принялся активно тренироваться.

По словам юноши, у него во время карантина накопилось много энергии, которую нужно куда-то тратить:

«У кого-то утро начинается с кофе, а у меня из зала. Энергии многовато на карантине накопилось», - написал на одном из роликов Архип.

Также молодой человек показал первый отрывок из своего нового клипа на музыкальную композицию "Бутылка вина". Звездная мама молодого человека не осталась в стороне и также опубликовала на своей странице новый ролик.

Так, на представленном ролике молодой человек позировал в обычной одежде, прикрыв свое лицо за медицинской маской, как бы интригуя началом клипа. При этом его мама Наташа решила репостнуть всю запись, как и слова юноши:

«Официальный релиз песни «Бутылка вина» Друзья, как проходит ваш карантин? Надеюсь музыкально😆! А у меня сегодня официальный релиз на всех интернет площадках и поэтому поводу можно открыть бутылочку вина.🍷 #грек #архип #архипглушко #бутылкавина».

Поклонники в свою очередь засыпали видео комментариями:

«Классный! Глаза Наташины ! 👍Выставляйте побольше клипов со своими песнями! И наш карантин будет проходить музыкально 👏👏👏👏👏🎵 🎧», «Браво!!! Но дерзости Тарзана чуть не хватает👏👏👏», «Бомбический парень💣как и сама кумир моего детства Наташка💎💎💎💥💥💥», «Песня классная я уже скачала. Думаю, будет хитом! Молодец!!!», «Песня классная💪🏻🔥 Молодец!».

Напомним, юный сын Наташи Королевой решил пойти по стопам отца-стриптизера.

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