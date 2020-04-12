Красотки сняли все, чтобы надеть... одеяла и подушки

Любимые актрисы из Женского квартала примерили подушки и одеяла в качестве платьев

Отметим, что «Женский Квартал» – это большое концертное шоу от Студии "Квартал 95", в котором правят бал представительницы прекрасного пола. Сегодня они показали свои «вечерние» наряды на карантине. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на официальную страничку программы в сети.

«Настоящие богини и на карантине богини. Присоединяйся к домашнему флешмобу, выдумывай смелые вечерние наряды!», – подписали фото в сети.

Так, подушки и одеяла ради участия в подушкочелледже примерили самые смелые девушки из Квартала: Марта Адамчук, Лали Эргемлидзе, Элина Мбани и Анастасия Евтушенко.

Напомним, что Марта Адамчук умеет взволновать и восхитить многочисленных поклонников своими горячими образами, которые она показывает не только на сцене, но и в повседневном образе.

На этот раз, бывшая участница проектов "Голос країни" и "Танцы со звездами", а ныне актриса "Женского Квартала" Марта Адамчук опубликовала фото, которое умилило многих поклонников актрисы. Девушка показала многочисленной публике своего любимого отца, на которого девушка невероятно похожа.

Стоит отметить, что отец Марты на фото выглядит очень счастливым, он улыбается и уверенно позирует на камеру. Рядом с ним стоит и звезда "Квартала", которая очень похожа на своего отца.

Подписчики отметили в комментариях, что убедились в несомненном сходстве Адамчук с отцом, о чем они тут же сообщили своему кумиру. Кроме того, они присоединились к поздравлению, пожелав мужчине всего самого наилучшего.

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