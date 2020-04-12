Известная певица Тина Кароль появилась вместе с мамой Дана Балана в неожиданном образе

В этот раз фан-странице артистки появились первые кадры из нового эфира песенного шоу голос. При этом в них была показана мама Дана, которая не только засмущала певицу, но еще и, похоже, выступила с ней вместе. Моменты, которые заинтриговали поклонников, еще больше подогрели слухи о романе пары, которой уже давно приписывают любовные отношения, сообщает Politeka.

Так, уже сегодня состоится заключительный эпизод этапа «нокауты» шоу «Голос країни-10». Во время этого эфира выступит и мама тренера Дана Балана Людмила (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Артистка приехала в странц, чтобы сделать сыну необычный сюрприз. Причем исполнит на сцене она композицию, которую поют молодоженам на свадьбе. Людмила призналась, что выбрала эту композицию неспроста.

Вот что ответили поклонники:

«Тина копия мама, значит он женится 👍», «Від неї всього можна очікувати», «Я очень жду этого момента.🤣❤️», «Я так долго этого жду. ❤️ Анонс показали давно... Ждала в каждом бою. Я думала она у Дана на боях будет. Оказалось у Тиночки», «Похоже будет свадьба».

Ранее сообащлось, что приписываемый роман звездам Дану Балану и Тине Кароль набирает обороты. В этот раз пара покорила поклонников зажигательными танцами под известную мелодию. Артисты мило держались за руки и кружились возле сцены, весело смеясь и удивляя.

Кадры одного из пикантнейших моментов их танца были представлены также на фан-странице Тины Кароль в социальной сети Инстаграм.

«Эх, Дан 😃 теряем парня, поплыл...😍😍😍 Тина все его куда-то ведёт, а он и рад.. солнышки», «ДанТина и ФанТина best friends?🙏❤️😍», «Счастливые 🧩🧩 Ими можно любоваться вечно», «Дан, что ты сделал с Тиной?🙈», «Неееет, самое интересное через 2 недели 😻 команда Тины, приезд мамочки Дана❤️❤️❤️ ой, сердце не выдержит, наверное 😂», «Тина в этот раз ведёт эти танцы баланцы 😁», «Любимые и неповторимые 💛💛💛», – написали пользователи.

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