Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева провела домашний прямой эфир вместе с супругом и коллегами

В этот раз на фан-странице звезды были представлены кадры, на которых Надя засветилась в домашнем виде во время разговора своего мужа с коллегами. Девушка появилась перед объективом в блоснежном мягком халате и умилила естественным видом со спутанными волосами, пишет Politeka.

Девушка пришла к мужу на кухню в одном халате и мило поговорила перед камерой, а также пообнималась с самим Дантесом, обсудив его новый проект. Стоит отметить, что днем ранее звезда также появлялась с Дантесом во время эфира с Настей Ивлеевой, в котором умилила романтичными поцелуями с мужем.

В видео звезда успела даже поведать немного о личной жизни:

«Мы расписались, но я не взяла его фамилию. Мы до свадьбы это даже не обсуждали. У Вовы настоящая фамилия Гудок, и если в паспорте он сменит ее на Дантес, то я сразу возьму его фамилию», – откровенно рассказала украинская певица.

Через время Надежда Дорофеева рассказывала, как у них завязывались отношения с молодым человеком:

"Когда у нас начались с Вовой отношения, мои продюсеры за меня очень переживали. Мы не афишировали отношения три года", - рассказала певица.

Также на фан-странице в социальной сети Инстаграм певицы были опубликованы яркие снимки, сделанные в рамках специальной акции "Фешнт-трешн", к которой массово присоединяются все знаменитости.

Так, чтобы не сойти с ума во время длительного сидения дома на карантине, каждый находит себе занятие по душе. Кто-то смотрит фильмы, кто-то играет в настольные игры, кто-то устраивает онлайн-тренировки или целые вечеринки с поклонниками или друзьями - каждый "по-своему сходит с ума на карантине", как уже не раз отмечали пользователи Инстаграм.

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